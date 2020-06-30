Спасение огромного кита у берегов Италии засняли на видео. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n140454-spasenie-ogromnogo-kita-u-beregov-italii-zasnyali-na-video.html

Ракурс

В Италии, вблизи Липарских островов в Тирренском море к северу от Сицилии, спасатели около двух часов вызволяли молодого кита, застрявшего в рыбацких сетях.

10-метровый кит-кашалот запутался в сетях и не мог из них выбраться. Млекопитающее, попавшее в ловушку, заметили биологи из местной группы по охране дикой природы. Они же обратились за помощью к береговой охране. Об этом пишет Voice of America.

Около двух часов водолазы разрезали сети ножами и кусачками, чтобы освободить животное. Кит вел себя спокойно и, к счастью, не пострадал.

После освобождения он присоединился к своим сородичам, которые наблюдали за происходящим издалека. Береговая охрана конфисковала сети, которые, предположительно, были установлены контрабандистами для ловли тунца.

Как писал «Ракурс», ранее во Львовской области парень героически спас собаку, которая застряла в заброшенной теплотрассе. Юноша вынужден был проползти 20 м узким тоннелем, чтобы спасти Арчи. На преодоление этого тяжелого и опасного пути ему понадобилось полтора часа. Ребенок обжег себе руки о горячий металл, но все же спас животное.