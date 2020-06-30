Порятунок величезного кита біля берегів Італії зняли на відео. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140454-poryatunok-velycheznogo-kyta-bilya-beregiv-italiyi-znyaly-na-video.html

Ракурс

В Італії, поблизу Липарских островів в Тірренському морі на північ від Сицилії, рятувальники близько двох годин визволяли молодого кита, який застряг в рибальських сітках.

10-метровий кит-кашалот заплутався в сітках і не зміг із них вибратися. Ссавця, що потрапив у пастку, помітили біологи з місцевої групи з охорони дикої природи. Вони ж звернулася за допомогою до берегової охорони. Про це пише Voice of America.

Близько двох годин водолази розрізали сітки ножами і кусачками, щоб звільнити тварину. Кіт поводився спокійно і, на щастя, не постраждав.

Після звільнення він приєднався до своїх родичів, які спостерігали за тим, що відбувається, здалеку. Берегова охорона конфіскувала сітки, які, ймовірно, були встановлені контрабандистами для вилову тунця.

Як писав «Ракурс», раніше у Львівській області хлопець героїчно врятував собаку, який застряг у закинутій теплотрасі. Юнак змушений був проповзти 20 м вузьким тунелем, щоб врятувати Арчі. Юнак змушений був проповзти 20 м вузьким тунелем, щоб врятувати Арчі. На подолання цього важкого і небезпечного шляху йому знадобилося півтори години. Дитина опекла собі руки об гарячий метал, але все ж врятувала тварину.