Підліток врятував собаку, яка застрягла у теплотрасі. Скріншот із відео

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Героїчний вчинок здійснив 13-річний підліток Максим Василишин у Львівській області.

У місті Пустомити хлопець героїчно врятував собаку, який застряг у закинутій теплотрасі. Того дня 13-річний школяр разом з друзями повертався зі школи і зустрів жінку, яка просила про допомогу. З’ясувалося, що її пес Арчі застряг у теплотрасі. Про це 1 березня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області

Юнак змушений був проповзти 20 м вузьким тунелем, щоб врятувати Арчі. На подолання цього важкого і небезпечного шляху йому знадобилося півтори години. Дитина опекла собі руки об гарячий метал, але все ж врятувала тварину.

Було дуже мало місця, також там були кістки різних тварин, повітря було дуже мало, однак, в думках собі казав, що поки я його не витягну, я не хочу вилазити сам, адже хотілося допомогти, бо шкода тварину, — розповів юний герой.

У ДСНС заявили, що вже відзначили юнака за цей вчинок. При цьому рятувальники попередили, що подібні дії смертельно небезпечні. У таких випадках вони закликають звертатись до екстрених служб.

Нагадаємо, в Ухані, який охоплений спалахом коронавірусу 2019 nCoV, добровольці зайнялися порятунком домашніх тварин, які залишилися без господарів.