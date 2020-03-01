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Туреччина розпочала військову операцію в Сирії. Фото: armytimes.com

Туреччина офіційно почала масштабну військову операцію «Весняний щит» у Сирії (ВІДЕО)

1 бер 2020, 15:44
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Туреччина сьогодні розпочала масштабну військову операцію «Весняний щит» на північному заході Сирії.

Операція турецьких військових розпочата у відповідь на повітряну атаку сирійсько-російських сил 27 лютого в Ідлібі. Тоді внаслідок агресії загинули 36 турецьких військовослужбовців. Про це 1 березня заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає «Анадолу».

Очільник відомства наголосив, що Анкара не планує збройне протистояння з Російською Федерацією в Сирії. Туреччина планує лише «запобігти міграції, режиму Башара Асада та усунути радикалізацію».

ЗС Туреччини ґрунтуються на право на самооборону. Нашою метою є лише прихильники Асада, атакуючі розташування турецьких військових, — зазначив Акар.

Глава Міноборони Туреччини повідомив, що від початку операції знищено один безпілотник, вісім вертольотів, 103 танки, 72 артилерійські установки гаубиці, три системи протиповітряної оборони, нейтралізовані 2 тис. 212 військовослужбовців армії Сирії.

Нагадаємо, військові Туреччини 1 березня збили два сирійських літака в небі над Ідлібом. Пілотам вдалося катапультуватися. Наразі невідомо, які саме літаки збили турецькі ВПС. Росія заперечує, що це були їхні бойові машини.


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