Туреччина офіційно почала масштабну військову операцію «Весняний щит» у Сирії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n134489-turechchyna-oficiyno-pochala-masshtabnu-viyskovu-operaciu-vesnyanyy-schyt-u-syriyi-video.htmlРакурс
Туреччина сьогодні розпочала масштабну військову операцію «Весняний щит» на північному заході Сирії.
Операція турецьких військових розпочата у відповідь на повітряну атаку сирійсько-російських сил 27 лютого в Ідлібі. Тоді внаслідок агресії загинули 36 турецьких військовослужбовців. Про це 1 березня заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає «Анадолу».
Очільник відомства наголосив, що Анкара не планує збройне протистояння з Російською Федерацією в Сирії. Туреччина планує лише «запобігти міграції, режиму Башара Асада та усунути радикалізацію».
ЗС Туреччини ґрунтуються на право на самооборону. Нашою метою є лише прихильники Асада, атакуючі розташування турецьких військових, — зазначив Акар.
Глава Міноборони Туреччини повідомив, що від початку операції знищено один безпілотник, вісім вертольотів, 103 танки, 72 артилерійські установки гаубиці, три системи протиповітряної оборони, нейтралізовані 2 тис. 212 військовослужбовців армії Сирії.
Нагадаємо, військові Туреччини 1 березня збили два сирійських літака в небі над Ідлібом. Пілотам вдалося катапультуватися. Наразі невідомо, які саме літаки збили турецькі ВПС. Росія заперечує, що це були їхні бойові машини.