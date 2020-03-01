Турция начала военную операцию в Сирии. Фото: armytimes.com

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Турция сегодня начала масштабную военную операцию «Весенний щит» на северо-западе Сирии.

Операция турецких военных начата в ответ на воздушную атаку сирийско-российских сил 27 февраля в Идлибе. Тогда в результате агрессии погибли 36 турецких военнослужащих. Об этом 1 марта заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

Глава ведомства отметил, что Анкара не планирует вооруженное противостояние с Российской Федерацией в Сирии. Турция планирует лишь «предотвратить миграцию, режим Башара Асада и устранить радикализацию».

ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных, — отметил Акар.

Глава Минобороны Турции сообщил, что с начала операции уничтожен один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки, гаубицы, три системы противовоздушной обороны, нейтрализованы 2 тыс. 212 военнослужащих армии Сирии.

Напомним, военные Турции 1 марта сбили два сирийских самолета в небе над Идлибом. Пилотам удалось катапультироваться. Пока неизвестно, какие именно самолеты сбили турецкие ВВС. Россия отрицает, что это были их боевые машины.