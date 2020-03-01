Подросток спас собаку, которая застряла в теплотрассе. Скриншот из видео

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Ракурс

Героический поступок совершил 13-летний подросток Максим Василишин во Львовской области.

В городе Пустомыты парень героически спас собаку, которая застряла в заброшенной теплотрассе. В тот день 13-летний школьник вместе с друзьями возвращался со школы и встретил женщину, которая просила о помощи. Выяснилось, что ее пес Арчи застрял в теплотрассе. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области

Юноша вынужден был проползти 20 м узким тоннелем, чтобы спасти Арчи. На преодоление этого тяжелого и опасного пути ему понадобилось полтора часа. Ребенок обжег себе руки о горячий металл, но все же спас животное.

Было очень мало места, также там были кости различных животных, воздуха было очень мало, однако, в мыслях говорил себе, что пока я его не вытащу, я не хочу вылезать сам, ведь хотелось помочь, потому что жалко животное, — рассказал юный герой.

В ГСЧС заявили, что уже отметили юношу за этот поступок. При этом спасатели предупредили, что подобные действия смертельно опасны. В таких случаях они призывают обращаться в экстренные службы.

Напомним, в Ухане, который охвачен вспышкой коронавируса 2019 nCoV, добровольцы занялись спасением домашних животных, которые остались без хозяев.