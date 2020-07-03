Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Поєдинок орла і акули в небі зняли на відео — цікаві новини про тварин

Поєдинок орла і акули у небі потрапив на відео

3 лип 2020, 15:59
999

Орел схопив пазурами акулу в американському місті Мертл-Біч, штат Південна Кароліна, і піднявся в повітря. Очевидці встигли зафіксувати на відео сутичку двох хижаків в небі над пляжем.

Відеозапис 26 червня оприлюднила в Фейсбук американка Келлі Барбедж, яка в той момент відпочивала на пляжі. Птах пролетів вздовж узбережжя зі своєю здобиччю в пазурах. Акула виверталася і намагалася вирватися, але безуспішно.

Відеоролик здивував багатьох користувачів, які сумнівалися в тому, що це була дійсно акула. Деякі припускали, що це могла бути велика риба або дельфін.


Нагадаємо, нещодавно порятунок величезного кита біля берегів Італії зняли на відео. Поблизу Липарських островів в Тірренському морі на північ від Сицилії, рятувальники близько двох годин визволяли молодого кита, який застряг в рибальських сітках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿