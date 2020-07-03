Поєдинок орла і акули в небі зняли на відео — цікаві новини про тварин

https://racurs.ua/ua/n140629-poiedynok-orla-i-akuly-u-nebi-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Орел схопив пазурами акулу в американському місті Мертл-Біч, штат Південна Кароліна, і піднявся в повітря. Очевидці встигли зафіксувати на відео сутичку двох хижаків в небі над пляжем.

Відеозапис 26 червня оприлюднила в Фейсбук американка Келлі Барбедж, яка в той момент відпочивала на пляжі. Птах пролетів вздовж узбережжя зі своєю здобиччю в пазурах. Акула виверталася і намагалася вирватися, але безуспішно.

Відеоролик здивував багатьох користувачів, які сумнівалися в тому, що це була дійсно акула. Деякі припускали, що це могла бути велика риба або дельфін.

Нагадаємо, нещодавно порятунок величезного кита біля берегів Італії зняли на відео. Поблизу Липарських островів в Тірренському морі на північ від Сицилії, рятувальники близько двох годин визволяли молодого кита, який застряг в рибальських сітках.