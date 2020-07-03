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Борги за комуналку. Фото: Build PortaL
Борги за комуналку пропонують сплачувати за новим механізмом — що змінитьсяhttps://racurs.ua/ua/n140627-borgy-za-komunalku-proponuut-splachuvaty-za-novym-mehanizmom-scho-zminytsya.htmlРакурс
Борги за комуналку — велика проблема в Україні. У зв’язку з цим народні депутати хочуть ввести єдиний механізм реструктуризації боргів за житлово-комунальні платежі.
У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект № 3767. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Законопроектом пропонується, щоб громадяни укладали договір з компаніями-постачальниками послуг і щомісяця платили фіксовану суму для погашення боргу. Водночас вони щомісяця повинні сплачувати і поточні платежі за комунальні послуги.
Розмір щомісячної оплати боргу становитиме 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Договір діятиме доти, доки сума заборгованості не буде погашена повністю. Якщо ж борг не буде погашений вчасно, то боржнику кожного дня буде нараховуватися пеня.
Ініціатори законопроекту також прописали формулу, за допомогою якої будуть розраховуватися графік погашення заборгованості і розмір щомісячного платежу.
Документом також доручається місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування створити місцеві постійно діючі комісії з реструктуризації заборгованості з оплати комуналки. Вони ж будуть контролювати погашення заборгованостей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що борги за комунальні послуги можуть зробити українців невиїзними. Законопроект № 3613, нещодавно зареєстрований у парламенті, передбачає, що боржникам з оплати житлово-комунальних послуг можуть не дозволяти виїжджати за кордон.
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