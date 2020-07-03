Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Борги за комуналку. Фото: Build PortaL

Борги за комуналку пропонують сплачувати за новим механізмом — що зміниться

3 лип 2020, 15:43
999

Борги за комуналку — велика проблема в Україні. У зв’язку з цим народні депутати хочуть ввести єдиний механізм реструктуризації боргів за житлово-комунальні платежі.

У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект № 3767. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується, щоб громадяни укладали договір з компаніями-постачальниками послуг і щомісяця платили фіксовану суму для погашення боргу. Водночас вони щомісяця повинні сплачувати і поточні платежі за комунальні послуги.

Розмір щомісячної оплати боргу становитиме 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Договір діятиме доти, доки сума заборгованості не буде погашена повністю. Якщо ж борг не буде погашений вчасно, то боржнику кожного дня буде нараховуватися пеня.

Ініціатори законопроекту також прописали формулу, за допомогою якої будуть розраховуватися графік погашення заборгованості і розмір щомісячного платежу.


Документом також доручається місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування створити місцеві постійно діючі комісії з реструктуризації заборгованості з оплати комуналки. Вони ж будуть контролювати погашення заборгованостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що борги за комунальні послуги можуть зробити українців невиїзними. Законопроект № 3613, нещодавно зареєстрований у парламенті, передбачає, що боржникам з оплати житлово-комунальних послуг можуть не дозволяти виїжджати за кордон.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿