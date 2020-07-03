Більш заразний штам коронавірусу виявили в США — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n140626-bilsh-zaraznyy-shtam-koronavirusu-vyyavyly-u-ssha.html

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Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 може передаватися швидше від людини до людини, аніж інші його різновиди. Американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи по боротьбі з коронавірусом у США доктор Ентоні Фаучі заявив, що наразі немає підтверджень того, що штам G614 викликає більш важкі наслідки після зараження, аніж початковий штам коронавірусу.

Дані демонструють, що існує одна мутація, яка дозволяє вірусу швидше розмножуватися, і яка, можливо, сприяє появі більш високої концентрації вірусу у носія, — заявив Фаучі медичному журналу Journal of the American Medical Association, пише «Інтерфакс-Україна».



Фаучі також згадав, що новий вірусний штам, ймовірно, вперше поширився в Італії. За його словами, разом з тим, «немає жодного зв’язку з тим, чи буде людина переносити вірус гірше».

Нагадаємо, напередодні у США було виявлено рекордну кількість нових випадків зараження COVID-19 — близько 55 тис. на добу. США посідають перше місце за кількістю заражень коронавірусом і летальних випадків. У США з початку спалаху діагностовано понад 2,8 млн випадків зараження коронавірусною інфекцією.