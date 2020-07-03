Более заразный штамм коронавируса выявили в США — коронавирус в мире

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Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться быстрее от человека к человеку, чем другие его разновидности. Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил, что пока нет свидетельств того, что штамм G614 вызывает более тяжелые последствия заражения, нежели изначальный штамм коронавируса.

Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться, и которая, возможно, способствует появлению более высокой концентрации вируса у носителя, — заявил Фаучи медицинскому журналу Journal of the American Medical Association, пишет «Интерфакс-Украина».



Фаучи также упомянул, что новый вирусный штамм, предположительно, впервые распространился в Италии. По его словам, вместе с тем, «нет никакой связи с тем, будет ли человек переносить вирус хуже».

Напомним, накануне в США было выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19 — около 55 тыс. в сутки. США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и летальных случаев. В США с начала вспышки диагностировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.