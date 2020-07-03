Стрельбу устроил мужчина в Киеве. Фото: depositphotos

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Ракурс

В Киеве мужчина устроил стрельбу. Злоумышленник несколько раз выстрелил в своего знакомого, когда между ними возник конфликт.

Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака в микрорайоне Троещина. 33-летнего пострадавшего с многочисленными огнестрельными ранениями доставили в больницу. Он три дня находился в коме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

После того, как пострадавший пришел в себя, он рассказал, что между ним и стрелком, которого он «наглядно» знал, возник конфликт. После этого подозреваемый достал пистолет и открыл огонь, совершив около восьми выстрелов.

Правонарушителя полицейские задержали по месту его проживания. В помещении обнаружили пистолет с патронами. Оружие следователи изъяли и направили на экспертизу. Нападавшим оказался киевлянин 1976 года рождения.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее резня произошла в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Глыбочицкой в ​​Шевченковском районе Киева.