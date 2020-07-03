10 млн за главу ОГА — нашел ли экс-губернатор Кировоградщины деньги на залог

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Андрей Балонь вскоре выйдет из СИЗО — за подозреваемого по делу о взятке экс-главу Кировоградской ОГА внесли залог в размере свыше 10 млн грн.

Залог был внесен в полном объеме. Отметим, что другой фигурант дела, Сергей Шевченко, руководивший патронатной службой Кировоградской ОГА, также выйдет под залог в размере 5 млн грн. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Как установило следствие, чиновники предложили руководителю регионального отделения одного из органов власти предоставить им взятку в сумме 1,8 млн грн в обмен на обещание не мешать его деятельности. Согласно условиям «предложения», средства должны были передаваться траншами.

Первый транш в 100 тыс. грн чиновники получили в июне 2020 года, а во время второго, который обошелся в 250 тыс. грн, их поймали на «горячем».

На следующий день президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА. В тот же день, экс-главе ОГА и его сообщнику вручили подозрение.

Уже 27 июня суд отправил подозреваемых под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога.