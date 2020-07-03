Москва объявила ультиматум Киеву — особый статус Донбасса в обмен на пленных, фото — ЗиК

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Ракурс

На нормандских переговорах в Берлине Россия требует от Украины до 6 июля предоставить проект особенного статуса Донбасса.

СМИ ссылаются на неофициальный рабочий документ российской делегации, которая в немецкой столице встретится 3 и 4 июля с представителями официальных Киева, Парижа и Берлина.

Россияне считают, что проект статуса Донбасса должен определять его будущее особое положение в государственном устройстве Украины, сообщает Spiegel.

Москва требует от Киева до 6 июля предоставить проект украинской Конституции в минской контактной группе. В документе украинцы якобы должны определить механизм внедрения особого статуса нескольких украинских областей.

Россияне настаивают и на быстром обмене заключенных. Они хотят, чтобы Киев также до 6 июля составил список лиц, освобождения которых он требует от так называемых ДНР-ЛНР. Пророссийские сепаратисты предоставят Украине соответствующий список заключенных.

Украинскую делегацию в Берлине возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он полетел на встречу с политическими советниками лидеров государств-участников нормандского формата вместе с главой Офисом президента Андреем Ермаком.

Банковая сообщила, что в Берлине обсудят прогресс в работе трехсторонней контактной группы, выполнение договоренностей декабрьского саммита в Париже и возможность новой встречи лидеров четырех стран.

«Ракурс» сообщал, что вторжение России в Херсон для восстановления водоснабжения в аннексированный Крым все чаще обсуждают эксперты. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор рассказал о возможной реакции Вашингтона.