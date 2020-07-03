Чем аукнется Путину вторжение в Херсон, рассказали в США — агрессия России

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Ракурс

Вторжение России в Херсон с целью получения контроля над каналом для возобновления поставок воды в Крым все чаще обсуждают эксперты. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что такие опасения у Вашингтона появились давно.

Еще год назад были опасения, что это может произойти… Мы должны быть подготовлены и готовы ответить. Первой должна быть готова Украина, но также и международное сообщество, включая США, которые должны… поддержать Украину и ввести самые тяжелые санкции против России, которые она только видела, — отметил в интервью «Сегодня» бывший посол США.

По мнению дипломата, ограничительные меры, действующие сейчас, также бьют по Москве.

И если бы они пошли на вторжение в Украину или любую другую страну, я убежден, международное сообщество, надеюсь, во главе с США, поддержкой Европы и других демократий по всему миру введут более жесткие санкции против РФ, которые еще больше подорвут их экономику, — отметил Тейлор.

Он также выразил надежду, что до этого не дойдет.

Никто не знает, что в голове у Путина. Мы наблюдаем, что иногда он реагирует опрометчиво, делает военные вторжения к соседям, пытается аннексировать Крым… Потом вторгается на Донбасс… Опять-таки, когда мы говорим о возможном вторжении в Херсон, чтобы попытаться обеспечить водой Крым, мы должны быть подготовлены и должны действовать, чтобы противостоять любым таким агрессивным действиям, — резюмировал американский дипломат.

Также Тейлор напомнил об уязвимости Украины на море.