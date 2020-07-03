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Апелляцию на арест Стерненко рассматривают в суде, фото — И.Вербицкий
Апелляцию на арест Стерненко рассматривают в суде (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n140611-apellyaciu-na-arest-sternenko-rassmatrivaut-v-sude-translyaciya.htmlРакурс
Дело Сергея Стерненко сегодня рассматривают в суде. Киевский апелляционный суд решает, можно ли удовлетворить жалобу активиста на решение о его домашнем аресте.
Такую меру пресечения Стерненко избрали 15 июня в Шевченковском райсуде Киева.
Заседание возобновилось после недельного перерыва — апелляцию начали рассматривать 26 июня. Сегодня суд заслушивает тех, кто готов взять активиста на поруки. Фемида должна объявить свое итоговое решение.
Сторонники активиста снова проводят акцию в его поддержку. Возле Апелляционного суда сегодня много полиции.
Суд избрал меру пресечения Стерненко в рамках дела о нападении на него летом 2018 года в Одессе. Его объявили подозреваемым, а 25 июня стало известно, что СБУ уже завершила досудебное расследование этого резонансного дела.
Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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