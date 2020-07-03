Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Апелляцию на арест Стерненко рассматривают в суде, фото — И.Вербицкий

Апелляцию на арест Стерненко рассматривают в суде (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 июл 2020, 12:04
999

Дело Сергея Стерненко сегодня рассматривают в суде. Киевский апелляционный суд решает, можно ли удовлетворить жалобу активиста на решение о его домашнем аресте.

Такую меру пресечения Стерненко избрали 15 июня в Шевченковском райсуде Киева.

Заседание возобновилось после недельного перерыва — апелляцию начали рассматривать 26 июня. Сегодня суд заслушивает тех, кто готов взять активиста на поруки. Фемида должна объявить свое итоговое решение.

Сторонники активиста снова проводят акцию в его поддержку. Возле Апелляционного суда сегодня много полиции.

Апелляцию на арест Стерненка рассматривают в суде, фото — С.Стерненко

Апелляцию на арест Стерненка рассматривают в суде, фото — С.Стерненко


Суд избрал меру пресечения Стерненко в рамках дела о нападении на него летом 2018 года в Одессе. Его объявили подозреваемым, а 25 июня стало известно, что СБУ уже завершила досудебное расследование этого резонансного дела.

Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров