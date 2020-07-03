Апеляцію на арешт Стерненка розглядають у суді, фото — І.Вербицький

https://racurs.ua/ua/n140611-apelyaciu-na-aresht-sternenka-rozglyadaut-u-sudi-translyaciya.html

Ракурс

Справу Сергія Стерненка сьогодні розглядають у суді. Київський апеляційний суд вирішує, чи можна задовольнити скаргу активіста на рішення про його домашній арешт.

Такий запобіжний захід Стерненку обрали 15 червня у Шевченківському райсуді Києва.

Засідання відновилося після тижневої перерви — апеляцію почали розглядати 26 червня. Сьогодні суд заслуховує тих, хто готовий взяти активіста на поруки. Феміда має оголосити своє підсумкове рішення.

Прихильники активіста знову проводять акцію на його підтримку. Біля Апеляційного суду силовики застосували підвищені заходи безпеки.

Суд обрав запобіжний захід Стерненку в рамках справи про напад на нього влітку 2018 року в Одесі. Його оголосили підозрюваним, а 25 червня стало відомо, що СБУ вже завершила досудове розслідування цієї резонансної справи. Стерненка підозрюють в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї під час нападу на нього два роки тому.