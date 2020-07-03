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ДБР повернуло армії вилучені частини ППО. Фото: Слово і Діло
Скандал у ЗСУ — що зробило ДБР із вилученим в армійців обладнаннямhttps://racurs.ua/ua/n140610-skandal-u-zsu-dbr-povernulo-armiyi-vylucheni-klistrony.htmlРакурс
Державне бюро розслідувань (ДБР) повернуло Повітряним силам Збройних сил України (ПС ЗСУ) вилучені під час обшуків компоненти зенітних ракетних комплексів.
Вилучені прилади повернули вночі 2 липня — за кілька годин після того, як у ЗСУ заявили про незаконну конфіскацію приладів. Про це повідомили прес-служби командування Повітряних сил ЗСУ та ДБР.
У ДБР написали, що в ході слідчих дій було вилучено сім приладів НВЧ (клістрони). У той же день слідчі ДБР повернули три прилади в одну з військових частин, ще чотири прилади будуть повернуті сьогодні.
У ДБР також повідомили, що почали внутрішнє розслідування через незаконне вилучення приладів. Співробітників відомства, які проводили обшук в ракетній бригаді, відсторонили від посади на час проведення розслідування. Щодо них відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).
Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook зазначив, що постановою суду не передбачалося вилучення клістронів, а дії осіб, які це зробили, мають усі ознаки державної зради.
Не виключено, що до цього причетні і більш високопоставлені керівники, будемо з’ясовувати весь ланцюжок, — додав він.
Бутусов також зазначив, що командування 96-ї бригади, яке видало секретну бойову техніку, у жодному разі не мало цього робити, враховуючи, що в постанові суду про це не йшлося.
Водночас міністр оборони України Андрій Таран 3 липня заявив, що причиною цього скандалу стала неузгодженість дій військової контррозвідки та «інших зацікавлених структур». Під час години запитань до уряду у Верховній Раді він зазначив, що внаслідок дій ДБР міг статися витік секретної інформації. Але оцінку цьому він відмовився давати.
Як повідомлялося, ЗСУ звинуватили ДБР в підриві системи протиповітряної оборони України через масові обшуків в ракетних бригадах ЗСУ і вилучення клістронів.
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