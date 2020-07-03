ГБР вернуло армии изъятые части ПВО. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n140610-skandal-v-vsu-gbr-vernulo-armii-izyatye-klistrony.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) вернуло Воздушным силам Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) изъятые во время обысков компоненты зенитных ракетных комплексов.

Изъятые приборы вернули ночью 2 июля — через несколько часов после того, как в ВСУ заявили о незаконной конфискации приборов. Об этом сообщили пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ и ГБР.

В ГБР написали, что в ходе следственных действий было изъято семь приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули три прибора в одну из воинских частей, еще четыре прибора будут возвращены сегодня.

В ГБР также сообщили, что начали внутреннее расследование из-за незаконного изъятия приборов. Сотрудников ведомства, которые проводили обыск в ракетной бригаде, отстранили от должности на время проведения расследования. В отношении них открыто уголовное производство ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий).

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook отметил, что постановление суда не предусматривало изъятие клистронов, а действия людей, которые это совершили, имеют все признаки государственной измены.

Не исключено, что к этому причастны и более высокопоставленные руководители, будем выяснять всю цепочку, — добавил он.

Бутусов также отметил, что командование 96-й бригады, которое выдало секретную боевую технику, ни в коем случае не должно было этого делать. Особенно учитывая, что в постановлении суда об этом не говорилось.

В то же время министр обороны Украины Андрей Таран 3 июля заявил, что причиной этого скандала стала несогласованность действий военной контрразведки и «других заинтересованных структур». Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде он отметил, что в результате действий ГБР могла произойти утечка секретной информации. Но оценку этому он отказался давать.

Как сообщалось, ВСУ обвинили ГБР в подрыве системы противовоздушной обороны Украины из-за массовых обысков в ракетных бригадах ВСУ и изъятии клистронов.