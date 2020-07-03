В Украине лечили всех в отличие от Италии — Ляшко о COVID-19https://racurs.ua/n140609-v-ukraine-lechili-vseh-v-otlichie-ot-italii-lyashko-o-covid-19.htmlРакурс
Эпидемия COVID-19 в Украине проходит не по итальянским сценарию. Медики оказывают помощь всем и никогда не отказывают в госпитализации.
Так утверждает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он заявил, что «люди болеют, попадают в госпитализацию, в реанимацию, но система здравоохранения работает в обычном режиме».
Оказываем медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Нет ни одного человека, который скажет, что ему отказали в госпитализации. В других странах такого не было, прежде всего в Италии, — рассказал Ляшко «Громадському».
Он обратился к примерам Италии, Испании, Франции, где «возник коллапс» системы здравоохранения, поскольку не получали помощь больные с инсультами, инфарктами, с другими неинфекционными болезнями.
Ляшко утверждает, что Украине помог в этом смысле жесткий карантин. Он позволил подготовить систему здравоохранения и сдержать развитие коронавирусной болезни.
Кроме того, мы повлияли на все капельные инфекции, и не было дополнительной госпитализации в инфекционные больницы, — считает Ляшко.