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Ракурс
В Украине лечили всех в отличие от Италии, считает Ляшко — коронавирус в Украине, фото — Громадське

В Украине лечили всех в отличие от Италии — Ляшко о COVID-19

3 июл 2020, 11:44
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Эпидемия COVID-19 в Украине проходит не по итальянским сценарию. Медики оказывают помощь всем и никогда не отказывают в госпитализации.

Так утверждает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он заявил, что «люди болеют, попадают в госпитализацию, в реанимацию, но система здравоохранения работает в обычном режиме».

Оказываем медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Нет ни одного человека, который скажет, что ему отказали в госпитализации. В других странах такого не было, прежде всего в Италии, — рассказал Ляшко «Громадському».

Он обратился к примерам Италии, Испании, Франции, где «возник коллапс» системы здравоохранения, поскольку не получали помощь больные с инсультами, инфарктами, с другими неинфекционными болезнями.

Ляшко утверждает, что Украине помог в этом смысле жесткий карантин. Он позволил подготовить систему здравоохранения и сдержать развитие коронавирусной болезни.


Кроме того, мы повлияли на все капельные инфекции, и не было дополнительной госпитализации в инфекционные больницы, — считает Ляшко.

Источник: Ракурс


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