В Украине лечили всех в отличие от Италии, считает Ляшко — коронавирус в Украине, фото — Громадське

https://racurs.ua/n140609-v-ukraine-lechili-vseh-v-otlichie-ot-italii-lyashko-o-covid-19.html

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Эпидемия COVID-19 в Украине проходит не по итальянским сценарию. Медики оказывают помощь всем и никогда не отказывают в госпитализации.

Так утверждает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он заявил, что «люди болеют, попадают в госпитализацию, в реанимацию, но система здравоохранения работает в обычном режиме».

Оказываем медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Нет ни одного человека, который скажет, что ему отказали в госпитализации. В других странах такого не было, прежде всего в Италии, — рассказал Ляшко «Громадському».

Он обратился к примерам Италии, Испании, Франции, где «возник коллапс» системы здравоохранения, поскольку не получали помощь больные с инсультами, инфарктами, с другими неинфекционными болезнями.

Ляшко утверждает, что Украине помог в этом смысле жесткий карантин. Он позволил подготовить систему здравоохранения и сдержать развитие коронавирусной болезни.