Італійського сценарію COVID-19 в Україні не відбулося, переконує Ляшко, фото — Громадське

https://racurs.ua/ua/n140609-v-ukrayini-likuvaly-usih-na-vidminu-vid-italiyi-lyashko-pro-covid-19.html

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Епідемія COVID-19 в Україні триває не за італійським сценарієм. Медики надають допомогу усім і ніколму не відмовляють у госпіталізації.

Так переконує головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він заявив, що «люди хворіють, потрапляють в госпіталізацію, в реанімацію, але система охорони здоров′я працює у звичному режимі».

Надаємо медичну допомогу всім, хто її потребує. Немає жодної людини, яка скаже, що їй відмовили в госпіталізації. В інших країнах такого не відбулось, передовсім в Італії, — розповів Ляшко «Громадському».

Він звернувся до прикладів Італії, Іспанії, Франції, у яких «виник колапс» системи охорони здоров′я, оскільки не отримували допомогу хворі з інсультами, інфарктами, з іншими неінфекційними хворобами.

Ляшко переконує, що Україні допоміг в цьому сенсі жорсткий карантин. Він дозволив підготувати систему охорони здоров′я і стримати розвиток коронавірусної хвороби.