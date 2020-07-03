В Україні лікували усіх на відміну від Італії — Ляшко про COVID-19https://racurs.ua/ua/n140609-v-ukrayini-likuvaly-usih-na-vidminu-vid-italiyi-lyashko-pro-covid-19.htmlРакурс
Епідемія COVID-19 в Україні триває не за італійським сценарієм. Медики надають допомогу усім і ніколму не відмовляють у госпіталізації.
Так переконує головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він заявив, що «люди хворіють, потрапляють в госпіталізацію, в реанімацію, але система охорони здоров′я працює у звичному режимі».
Надаємо медичну допомогу всім, хто її потребує. Немає жодної людини, яка скаже, що їй відмовили в госпіталізації. В інших країнах такого не відбулось, передовсім в Італії, — розповів Ляшко «Громадському».
Він звернувся до прикладів Італії, Іспанії, Франції, у яких «виник колапс» системи охорони здоров′я, оскільки не отримували допомогу хворі з інсультами, інфарктами, з іншими неінфекційними хворобами.
Ляшко переконує, що Україні допоміг в цьому сенсі жорсткий карантин. Він дозволив підготувати систему охорони здоров′я і стримати розвиток коронавірусної хвороби.
Крім того, ми вплинули на всі крапельні інфекції, і не було госпіталізації до інфекційних лікарень, — вважає Ляшко.