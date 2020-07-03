«Я інопланетянин» — героїня секс-скандалу Клітіна записала нове відео

https://racurs.ua/ua/n140608-ya-inoplanetyanyn-geroyinya-seks-skandalu-klitina-zapysala-nove-video.html

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Нове відео Олександра Клітіна виклала на YouTube-каналі — колишня заступниця міністра інфраструктури, фігурантка секс-скандалу заявила про проведення соціального експерименту, в якому вона виконуватиме роль інопланетянина.

Мені нічого втрачати, — стверджує Клітіна.

Жінка зазначила, що її історія важлива і для росіян, оскільки там вона вже «теж стала зіркою».

Я вирішила зробити соціальний експеримент: уявити, що я інопланетянин, і спробувати контактувати з нашими українськими ЗМІ. Скажу, що мені просто нічого втрачати. Мене звільнили з Міністерства інфраструктури, тому що я намагалася боротися з корупцією. Мене так облили брудом, що я півроку не могла знайти роботу, а коли знайшла — була змушена це приховувати, — повідомила Клітіна.

За її словами, вона просто намагалася налагодити контакт з різними ЗМІ.

Я не дивлюся телевізор, бо мене не влаштовує те низькопробне шоу, яке нам там показують. Я хочу мати свою особисту думку, засновану на власних висновках. Я не знаю, ані ці ЗМІ, ані журналістів. У мене немає жодних прес-секретарів. Я просто приходила і намагалася з ними контактувати, — зазначила жінка.

Клітіна додала, що «як інопланетянин вона не розуміє, чому людям цікаво дивитися на те, як вони принижують один одного».

Чому вони не обговорюють проблеми екології, наприклад. Чому вони не звертають увагу на те, що по суті знищують своє середовище проживання і від цього гинуть, як мухи, від раку, — додала екс-заступник міністра.



Також Клітіна заговорила про «політичних повій, яких повно і в Україні, і в Росії». Вона пообіцяла незабаром розмістити пару «важливих коментарів» у Facebook або Instagram.

Нагадаємо, минулої осені вибухнув скандал з Клітіною після того, як представники партії «Слуга народу» обговорювали її потрапляння на посаду заступника міністра інфраструктури нібито через ліжко. Дівчину звільнили з міністерства. Минулого місяця вона в купальнику оголосила про створення власної партії.