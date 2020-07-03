«Я инопланетянин» — героиня секс-скандала Клитина записала новое видео

https://racurs.ua/n140608-ya-inoplanetyanin-geroinya-seks-skandala-klitina-zapisala-novoe-video.html

Ракурс

Новое видео Александра Клитина выложила на YouTube-канале — бывшая заместитель министра инфраструктуры, фигурантка секс-скандала заявила о проведении социального эксперимента, в котором она будет исполнять роль инопланетянки.

Мне нечего терять, — утверждает Клитина.

Женщина отметила, что ее история важна и для россиян, поскольку там она уже «тоже стала звездой».

Я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ. Скажу, что мне просто нечего терять. Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла — была вынуждена это скрывать, — сообщила Клитина.

По ее словам, она просто пыталась наладить контакт с разными СМИ.

Я не смотрю телевизор, потому что меня не устраивает то низкопробное шоу, которое нам там показывают. Я хочу иметь свое личное мнение, основываясь на своих выводах. Я не знаю, ни эти СМИ, ни журналистов. У меня нет никаких пресс-секретарей. Я просто приходила и пыталась с ними контактировать, — отметила женщина.

Клитина отметила, что «как инопланетянин она не понимает, почему людям интересно смотреть на то, как они унижают друг друга».

Почему они не обсуждают проблемы экологии, например. Почему они не обращают внимание на то, что по сути уничтожают свою среду обитания и от этого гибнут, как мухи, от рака, — добавила экс-замминистра.



Кроме того, Клитина заговорила о «политических проститутках, которых полно и в Украине, и в России.» Она также пообещала разместить пару «важных комментариев» в Facebook или в Instagram.

Напомним, прошлой осенью разразился скандал с Клитиной после того, как представители партии «Слуга народа» обсуждали, что она попала на пост заместителя министра инфраструктуры якобы через постель. Девушку уволили из министерства. В прошлом месяце она в купальнике объявила о создании собственной партии.