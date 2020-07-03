Шмыгаль расхвалил Шкарлета в Раде. Фото: Украинское Пространство

https://racurs.ua/n140607-shmygal-rashvalil-shkarleta-i-rasskazal-o-ego-ispytatelnom-sroke.html

Ракурс

Сергей Шкарлет стал временно исполняющим обязанности министра образования 25 июня. Многие люди были против его назначения — они обвиняют Шкарлета в плагиате в научных работах и ​​продолжении традиций министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Объяснить ситуацию решил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Первое: у нас пока не назначен министр образования и науки. На господина Сергея Шкарлета как на заместителя министра образования и науки временно возложено исполнение обязанностей. Второе: считаю, что господина Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев. Это своеобразный испытательный срок, — рассказал Шмыгаль 3 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Премьер-министр также отметил, что 2 июля Шкарлет пришел на заседание профильного комитета Рады, где состоялась его презентация. Там он рассказал, что будет делать на своей должности, какими видит первые шаги. Это было сделано для того, чтобы «развеять мифы и инсинуации вокруг назначения». Шмыгаль назвал это «позитивным шагом», но отметил, что теперь Шкарлет должен показать свое умение реализовывать то, что написано.

По словам премьера, ему программа Шкарлета понравилась и он видит там «много положительных вещей». В частности, он похвалил исполняющего обязанности министра за то, что тот не забыл о науке и инновациях.