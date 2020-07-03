Шмигаль розхвалив Шкарлета у Раді. Фото: Український Простір

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Сергій Шкарлет став тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти 25 червня. Багато осіб були проти його призначення — вони звинувачують Шкарлета у плагіаті в наукових роботах і продовженні традицій міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Пояснити ситуацію вирішив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перше: у нас наразі не призначено міністра освіти і науки. На пана Сергія Шкарлета як на заступника міністра освіти і науки тимчасово покладено виконання обов’язків. Друге: вважаю, що пана Шкарлета ми фактично призначили з можливістю проявити себе протягом наступних декількох місяців. Це своєрідний випробувальний термін, — розповів Шмигаль 3 липня під час години запитань до уряду в Верховній Раді.



Прем'єр-міністр також зазначив, що 2 липня Шкарлет прийшов на засідання профільного комітету Ради, де відбулася його презентація. Там він розповів, що робитиме на своїй посаді, якими бачить перші кроки. Це було зроблено для того, щоб «розвіяти міфи та інсинуації навколо призначення». Шмигаль назвав це «позитивним кроком», але зазначив, що тепер Шкарлет має показати своє вміння реалізовувати те, що написано.

За словами прем'єра, йому програма Шкарлета сподобалась і він бачить там «багато позитивних речей». Зокрема, він похвалив виконуючого обов’язки міністра за те, що той не забув про науку та інновації.