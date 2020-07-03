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Ракурс
Затори зупинили столицю напередодні вихідних, скріншот відео

Затори зупинили Київ напередодні вихідних (ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА)

3 лип 2020, 10:54
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Затори скували рух авто у Києві вранці 3 липня. Напередодні вихідних водіям важко пересуватися вулицями столиці.

Особливо важка ситуація на мостах. Найповільніше водії пересуваються по Північному мосту, оскільки тут проводять дорожні роботи. Як свідчать дані Google Maps, утворився величезний затор.

Затори зупинили столицю напередодні вихідних, скріншот Google Maps

Затори зупинили столицю напередодні вихідних, скріншот Google Maps

На Харківському шосе вранці сталася серйозна ДТП. Є постраждалі, зараз їх оглядають лікарі швидкої. Через аварію спостерігається великий затор у напрямку з Позняків. Ускладнено рух на Броварському проспекті перед виїздом на Русанівський міст. Затор утворився по вулиці Братиславській.

Затори зупинили столицю напередодні вихідних, скріншот Google Maps


У середмісті столиці важко проїхати на Набережному шосе і Володимирському узвозі. ДТП поблизу універмагу «Україна» спричинила затори на проспекті Перемоги в бік центру. Важко проїхати в районі метро «Лук'янівська», на вулицях Жилянського, Саксаганського, Вадима Гетьмана та Борщагівській.

Затори зупинили столицю напередодні вихідних, скріншот

Джерело: Ракурс


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