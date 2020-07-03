Затори зупинили столицю напередодні вихідних, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n140606-zatory-zupynyly-kyyiv-naperedodni-vyhidnyh-video-infografika.html

Ракурс

Затори скували рух авто у Києві вранці 3 липня. Напередодні вихідних водіям важко пересуватися вулицями столиці.

Особливо важка ситуація на мостах. Найповільніше водії пересуваються по Північному мосту, оскільки тут проводять дорожні роботи. Як свідчать дані Google Maps, утворився величезний затор.

На Харківському шосе вранці сталася серйозна ДТП. Є постраждалі, зараз їх оглядають лікарі швидкої. Через аварію спостерігається великий затор у напрямку з Позняків. Ускладнено рух на Броварському проспекті перед виїздом на Русанівський міст. Затор утворився по вулиці Братиславській.

У середмісті столиці важко проїхати на Набережному шосе і Володимирському узвозі. ДТП поблизу універмагу «Україна» спричинила затори на проспекті Перемоги в бік центру. Важко проїхати в районі метро «Лук'янівська», на вулицях Жилянського, Саксаганського, Вадима Гетьмана та Борщагівській.