Пробки остановили Киев накануне выходных, скриншот видео

https://racurs.ua/n140606-probki-ostanovili-kiev-nakanune-vyhodnyh-video-infografika.html

Ракурс

Пробки сковали движение авто в Киеве утром 3 июля. Накануне выходных водителям трудно передвигаться по улицам столицы.

Особенно тяжелая ситуация на мостах. Водители очень медленно передвигаются по Северному мосту, поскольку там ведутся дорожные работы. Как свидетельствуют данные Google Maps, образовалась огромная пробка по направлению к центру Киева.

На Харьковском шоссе утром произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие, сейчас их осматривают врачи скорой. Из-за аварии наблюдается большая пробка в направлении Позняков. Затруднено движение на Броварском проспекте перед выездом на Русановский мост. Пробка образовалась по улице Братиславской.

В центре столицы трудно проехать на Набережном шоссе и на Владимирском спуске. ДТП возле универмага «Украина» вызвало пробки на проспекте Победы в сторону центра.

Также трудно проехать в районе метро «Лукьяновская», на улицах Жилянского, Саксаганского, Вадима Гетьмана и Борщаговской.