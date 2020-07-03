Карантин для українців відновила Польща. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n140604-karantyn-dlya-ukrayinciv-vidnovyla-polscha.html

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Польща через два дні після скасування обов’язкового 14-денного карантину для туристів з України вирішила повернути це обмеження. З 3 липня особа, яка прилетіла з України, має пройти в Польщі двотижневу обсервацію.

Це сталося після того, як Польща оновила список країн, туристи з яких не повинні проходити обсервацію, виключивши звідти Україну. Про це повідомляється в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Водночас Польща визначила категорії осіб, яких обов’язкова обсервація не стосуватиметься. Зокрема, це учні та студенти, які навчаються в Польщі, аспіранти та вчені, які пишуть наукові роботи в країні. Вони звільняються від 14-денного карантину, якщо документально доведуть факт свого навчання в країні.

Також обсервацію в Польщі не повинні проходити громадян країн Євросоюзу і жителів ряду інших країн: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Кореї.

Нагадаємо, Польща відновила авіасполучення з Україною з 1 липня. Утім, таке рішення наразі тимчасове, воно діятиме два тижні.