Карантин для украинцев возобновила Польша. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n140604-karantin-dlya-ukraincev-vozobnovila-polsha.html

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Польша спустя два дня после отмены обязательного 14-дневного карантина для туристов из Украины решила вернуть это ограничение. С 3 июля человек, прилетевший из Украины, должен пройти в Польше двухнедельную обсервацию.

Это произошло после того, как Польша обновила список стран, туристы из которых не должны проходить обсервацию, исключив оттуда Украину. Об этом сообщается в распоряжении Министерства внутренних дел Польши.

При этом Польша определила категории лиц, которых обязательная обсервация не коснется. В частности, это ученики и студенты, которые учатся в Польше, аспиранты и ученые, которые пишут научные работы в стране. Они освобождаются от 14-дневного карантина, если документально докажут факт своего обучения в стране.

Также обсервация в Польше не касается граждан стран Евросоюза и жителей ряда других стран: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Кореи.

Напомним, Польша возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля. Впрочем, такое решение пока временное, оно будет действовать две недели.