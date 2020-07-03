Появились новые данные о компенсации за сбитый самолет МАУ в Иране

Сбитый самолет МАУ в Иране — появились новые данные о компенсации

https://racurs.ua/n140605-poyavilis-novye-dannye-o-kompensacii-za-sbityy-samolet-mau-v-irane.html

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Авиакатастрофу МАУ в небе Тегерана, которая произошла 8 января, а также вопросы выплаты компенсаций семьям погибших пассажиров прокомментировала глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.

По мнению дипломата, она не сомневается в том, что Иран выплатит компенсации родственникам погибших пассажиров рейса PS752. 2 июля у Линде состоялась видеовстреча с коллегами из Украины, Канады, Великобритании и Афганистана — стран, чьи граждане погибли, после того как «Корпус стражей исламской революции» сбил самолет, пишет DW.

Глава МИД Швеции подтвердила, что пострадавшие страны совместно будут вести переговоры с Ираном о компенсациях. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также добавил, что Киев будет представлять международную группу по координации помощи жертвам катастрофы на переговорах с Ираном.

Координационная группа определила Украину спикером на этих переговорах, — рассказал Кулеба.



Напомним, недавно Иран согласился до 20 июля отправить в Париж бортовые самописцы со сбитого «Боинга» МАУ. Ранее в феврале президент Владимир Зеленский заявил, что Иран предлагал выплатить по 80 тыс. долл. родственникам жертв трагедии.

8 января самолет «Международных авиалиний Украины» после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение. На его борту находились 176 человек, все они погибли (в том числе 11 граждан Украины — двое пассажиров и девять членов экипажа). Пассажирами авиалайнера также были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Изначально иранская сторона утверждала, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, но 11 января Иран признал, что самолет сбили его военные.