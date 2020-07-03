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Ракурс
Коронавирус и легализация игорного бизнеса — что рассматривают нардепы в Раде

Коронавирус и легализация игорного бизнеса — что рассматривают нардепы в Раде (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 июл 2020, 10:13
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Верховная Рада 3 июля сфокусируется на пандемии коронавируса и рассмотрении закона о легализации игорного бизнеса.

Во время часа вопросов к правительству народные депутаты заслушают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по трем вопросам: о ликвидации последствий наводнений на западе Украины, ряд кадровых вопросов, а также об использовании средств, выделенных на борьбу с COVID-19.


В дальнейшем Рада планирует завершить рассмотрение поправок ко второму чтению закона об игорном бизнесе и провести голосование.

2 июля в кулуарах Рады и властных кабинетах речь шла об отставке главы НБУ Якова Смолия. Соответствующее представление в парламент внес президент Владимир Зеленский. Пока вопроса о рассмотрении заявления Смолия в повестке дня нет. Отставку могут рассмотреть на внеочередном заседании.

Источник: Ракурс


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