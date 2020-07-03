Война на Донбассе. Фото: Факты

https://racurs.ua/n140602-boeviki-ubili-80-letnuu-pensionerku-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе длится уже шесть лет. Несмотря на различные соглашения и договоренности о режиме тишины, боевики продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сегодня в результате вражеских обстрелов погибла мирная жительница.

Она умерла в результате обстрела боевиками населенного пункта Зайцево. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Боевики били из минометов калибра 82-мм. В результате обстрела погибла пенсионерка 1940 года. 80-летняя женщина была жительницей Зайцево. Обстрел произошел на рассвете.

В пресс-центре ООС отметили, что этими действиями боевики открыто продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать.

Также за минувшие сутки боевики так называемых ЛДНР 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Вследствие вражеских обстрелов ранения получил один боец ​​ВСУ.

Напомним, война в Донбассе в июне унесла жизни четырех воинов Вооруженных сил. Без раненых и погибших на фронте с украинской стороны в июне прошли только несколько суток.