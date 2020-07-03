Війна на Донбасі. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n140602-boyovyky-vbyly-80-richnu-pensionerku-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі триває вже шість років. Попри різні угоди та домовленості про режим тиші, бойовики продовжують обстріли позицій Збройних сил України (ЗСУ). Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів загинула мирна жителька.

Вона померла внаслідок обстрілу бойовиками населеного пункту Зайцеве. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Бойовики гатили з мінометів калібру 82-мм. Внаслідок обстрілу загинула пенсіонерка 1940 року народження. 80-річна жінка була мешканкою Зайцевого. Обстріл відбувся на світанку.

У прес-центрі ООС зазначили, що цими діями бойовики вчергове відкрито продемонстрували ігнорування мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати.

Також за минулу добу бойовики так званих ЛДНР 10 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один боєць ЗСУ.

Нагадаємо, війна на Донбасі у червні забрала життя чотирьох воїнів Збройних сил. Без поранених і загиблих на фронті з українського боку в червні обійшлися тільки п’ять діб.