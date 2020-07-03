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Коронавірус і гральний бізнес — що розглядають нардепи у Раді, фото — Радіо Свобода

Коронавірус і легалізація грального бізнесу — що розглядають нардепи у Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 лип 2020, 10:13
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Верховна Рада 3 липня сфокусується на пандемії коронавируса і розгляді закону про легалізацію грального бізнесу.

Під час години запитань до уряду народні депутати заслухають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з трьох питань: про ліквідацію наслідків повеней на заході України, ряд кадрових питань, а також про використання коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.


Надалі Рада планує завершити розгляд правок до другого читання закону про гральний бізнес і визначитися із цим питанням.

2 липня в кулуарах Ради та у владних кабінетах йшлося і про відставку голови НБУ Якова Смолія. Відповідне подання в парламент вніс президент Володимир Зеленський. Наразі питання про розгляд заяви Смолія в порядку денному немає. Відставку можуть розглянути на позачерговому засіданні.

Джерело: Ракурс


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