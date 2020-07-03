Збитий літак МАУ в Ірані — з’явилися нові дані про компенсації

https://racurs.ua/ua/n140605-z-yavylysya-novi-dani-pro-kompensaciyi-za-zbytyy-litak-mau-v-irani.html

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Авіакатастрофу МАУ в небі Тегерану, яка сталася 8 січня, а також питання виплати компенсацій родинам загиблих пасажирів прокоментувала очільниця Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде.

На думку дипломата, у неї «немає жодних сумнівів» в тому, що Іран виплатить компенсації родичам загиблих пасажирів рейсу PS752. 2 липня у Лінде відбулася відеозустріч з колегами з України, Канади, Великої Британії та Афганістану — країн, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака «Корпусом вартових ісламської революції», пише DW.

Глава МЗС Швеції підтвердила, що потерпілі країни спільно вестимуть переговори з Іраном щодо компенсацій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також додав, що Київ представлятиме міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи на переговорах з Іраном.

Координаційна група визначила Україну спікером на цих переговорах. Дорадчий комітет із представників членів координаційної групи надаватиме допомогу Києву, — розповів Кулеба.



Нагадаємо, нещодавно Іран погодився до 20 липня передати Парижу бортові самописці зі збитого «Боїнга» МАУ. Раніше у лютому президент Володимир Зеленський заявив, що Іран пропонував виплатити по 80 тис. дол. родичам жертв трагедії.

8 січня літак «Міжнародних авіаліній України» після вильоту з аеропорту в Тегерані зазнав аварії. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули (зокрема 11 громадян України — двоє пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу). Пасажирами авіалайнера також були громадяни Канади, Ірану, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії. Спочатку іранська сторона стверджувала, що авіакатастрофа сталася через технічні проблем літака, але 11 січня Іран визнав, що літак збили його військові.