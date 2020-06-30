Секс-скандал: Клитина в купальнике заявила о создании своей партии, скриншот видео

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Фигурантка секс-скандала Александра Клитина заявила о создании своей партии. Экс-чиновник Мининфраструктуры, а ныне советник главы Государственного космического агентства Украины в полуобнаженном виде объявила своей миссией борьбу с коррупцией.

Клитина записала видео в купальнике, в котором рассказала о своих новых политических амбициях. Она создает партию, чтобы разобраться с «политическими проститутами».

Я решила бороться самостоятельно, так как на этих идиотов точно надежды нет. Женщины в сто раз умнее и честнее, чем вы, — заявила Клитина.

Экс-советник обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции и призвала «всех желающих присоединяться к ней».

Он облил меня грязью так, чтобы я никогда не оправились и не мешала ему воровать, — заявила Клитина.

Напомним, что 27 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции 37-летнюю Александру Клитину, которая перед этим попала в секс-скандал.

Нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов «Слуги народа», которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность через кровать. В ответ Клитина заявила, что эта информация на самом деле является заказной. Она связала скандал с сопротивлением реформам.

В июне Клитина стала советником председателя Государственного космического агентства Украины.