Фігурантка секс-скандалу в купальнику заявила про створення своєї партії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n140435-figurantka-seks-skandalu-v-kupalnyku-zayavyla-pro-stvorennya-svoieyi-partiyi-video.html

Ракурс

Фігурантка секс-скандалу Олександра Клітіна заявила про створення своєї партії. Екс-чиновник Мінінфраструктури, а нині радник голови Державного космічного агентства України в напівоголеному вигляді оголосила своєю місією боротьбу з корупцією.

Клітіна записала відео у купальнику, в якому розповіла про свої нові політичні амбіції. Вона створює партію, щоб розібратися з «політичними проститутами».

Я вирішила боротися самостійно, тому що на цих ідіотів точно надії немає. Жінки в сто разів розумніші і чесніші, ніж ви, — заявила Клітіна.

Екс-радник звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції і закликала «усіх охочих приєднуватися до неї».

Він облив мене брудом так, щоб я ніколи не оговталися і не заважала йому красти, — заявила Клітіна.

Нагадаємо, що 27 листопада Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції 37-річну Олександру Клітіну, яка перед цим потрапила у скандал.

Нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів зі «Слуги народу», які розповіли, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко. У відповідь Клітіна заявила, що ця інформація насправді є замовленням. Вона пов’язала скандал з опором реформам.

У червні Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України.