Чим відгукнеться Путіну вторгнення в Херсон, розповіли у США — агресія Росії

https://racurs.ua/ua/n140612-chym-vidguknetsya-putinu-vtorgnennya-u-herson-rozpoviv-eks-posol-ssha.html

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Вторгнення Росії в Херсон з метою отримання контролю над каналом для відновлення водопостачання в анексований Крим все частіше обговорюють експерти. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор підтвердив, що такі побоювання у Вашингтона з’явилися давно.

Ще рік тому були побоювання, що це може статися… Ми повинні бути підготовленими і готовими відповісти. Першою має підготуватися Україна, але міжнародне співтовариство, включаючи США, повинні… підтримати Україну і запровадити найсильніші санкції проти Росії, які вона тільки бачила, — зазначив в інтерв’ю «Сегодня» колишній посол США.

На думку дипломата, обмежувальні заходи, що діють зараз, також б’ють по Москві.

Якби вони пішли на вторгнення в Україну або будь-яку іншу країну, я переконаний, міжнародне співтовариство, сподіваюся, на чолі з США, підтримкою Європи та інших демократій по всьому світу запровадить жорсткіші санкції проти РФ, які ще більше підірвуть їхню економіку, — зазначив Тейлор.

Він також висловив надію, що до цього не дійде.

Ніхто не знає, що в голові у Путіна. Ми спостерігаємо, що іноді він реагує необачно, робить військові вторгнення до сусідів, намагається анексувати Крим… Потім вторгається на Донбас… Знову-таки, коли ми говоримо про можливе вторгнення в Херсон, щоб спробувати забезпечити водою Крим, ми повинні бути підготовлені і діяти, щоб протистояти будь-яким таким агресивним діям, — резюмував американський дипломат.

Також Тейлор нагадав про уразливість України на морі.