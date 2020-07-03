Москва оголосила ультиматум Києву — особливий статус Донбасу в обмін на полонених, фото — ЗіК

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Ракурс

На нормандських переговорах у Берліні Росія вимагатиме від України до 6 липня надати проект щодо особливого статусу Донбасу.

ЗМІ посилаються на неофіційний робочий документ російської делегації, яка в німецькій столиці зустрінеться 3 і 4 липня з представниками офіційних Києва, Парижу та Берліна.

Росіяни вважають, що проект по статусу Донбасу повинен визначати його майбутнє особливе становище в державному устрої України, повідомляє Spiegel.

Москва вимагає в Києва до 6 липня представити проект української Конституції у мінській контактній групі. У документі українці нібито мусять визначити механізм впровадження особливого статусу кількох українських областей.

Росіяни наполягають і на швидкому обміні ув’язнених. Вони хочуть, щоб Київ також до 6 липня склав список осіб, звільнення яких він вимагає від так званих ДНР-ЛНР. Проросійські сепаратисти нададуть Україні відповідний список ув’язнених.

Українську делегацію у Берліні очолює віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він полетів на зустріч з політичними радниками лідерів держав — учасниць нормандського формату разом із очільником Офісом президента Андрієм Єрмаком.

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