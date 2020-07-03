Верховна Рада. Фото: Новое Время

https://racurs.ua/ua/n140613-za-zvilnennya-smoliya-zibralasya-golosuvaty-rada-translyaciya.html

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Верховна Рада зібралась на позачергове засідання, щоб розглянути низку законопроектів, зокрема проект постанови про звільнення глави Національного банку Якова Смолія. Засідання розпочалося о 14.00.

Яків Смолій 1 липня оголосив про свою відставку через політичний тиск. Президент Володимир Зеленський вже наступного дня вніс постанову про його звільнення в Раду.

Після цього народні обранці хочуть звільнити і голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. Водночас ЗМІ повідомляють, що Терентьєв написав заяву на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про відкликання своєї заяви про звільнення.

Також нардепи планують розглянути і деякі інші законопроекти. Зокрема, внести зміни в закон «Про вищу освіту» щодо спрощеного вступу до вишів випускників шкіл, що проживають на окупованих територіях. Окрім того, будуть розглянуті деякі «коронавірусні» законопроекти.

Депутати збираються голосувати і за низку законопроектів, внесених до Ради прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Ці законопроекти стосуються ринку електроенергії та змін до держбюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, під час ранкового засідання Ради нардепи заслухали прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і продовжили розгляд поправок до законопроекту про легалізацію азартних ігор.