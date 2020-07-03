Верховная Рада. Фото: Новое Время

https://racurs.ua/n140613-za-uvolnenie-smoliya-sobralas-golosovat-rada-translyaciya.html

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Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ряд законопроектов, в том числе проект постановления об увольнении главы Национального банка Якова Смолия. Заседание началось в 14.00.

Яков Смолий 1 июля объявил о своей отставке из-за политического давления. Президент Владимир Зеленский уже на следующий день внес постановление о его увольнении в Раду.

После этого народные избранники хотят уволить и главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. При этом СМИ сообщают, что Терентьев написал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления об увольнении.

Также нардепы планируют рассмотреть и некоторые другие законопроекты. В частности, внести изменения в закон «О высшем образовании» касательно упрощенного поступления в вузы выпускников школ, проживающих на оккупированных территориях. Кроме того, будут рассмотрены некоторые «коронавирусные» законопроекты.

Помимо этого, депутаты собираются голосовать и за ряд законопроектов, внесенных в Раду премьер-министром Денисом Шмыгалем. Эти законопроекты касаются рынка электроэнергии и изменений в госбюджет на 2020 год.

Напомним, во время утреннего заседания Рады нардепы заслушали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и продолжили рассмотрение поправок к законопроекту о легализации азартных игр.