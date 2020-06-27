Мера пресечения и размер залога назначены экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

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Ракурс

Андрей Балонь, бывший глава Кировоградской областной государственной администрации, сейчас находится в СИЗО. Суд также назначил экс-чиновнику 10 млн грн залога. Об этом в Фейсбуке сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Балоня взяли под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога. Кроме того, его сообщник также оказался за решеткой, но с залогом в 5 млн грн. Ранее НАБУ сообщило Балоню о подозрении в получении взятки.

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Срок действия меры пресечения — 60 суток, — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня Балоня и еще одного чиновника Кировоградской ОГА задержало НАБУ и СБУ после получения взятки. Взятку на сумму 1,8 млн грн чиновники потребовали у начальника Госпотребслужбы за сохранение его в должности. Он сообщил о вымогательстве правоохранителям. В доме у Балоня прошли обыски, правоохранители нашли большие суммы денег, в частности, деньги, которые сотрудники НАБУ обозначили как взятку.

26 июня президент Владимир Зеленский уволил его с должности. «Украл — садись», — сказал тогда президент.

Кировоградскую ОГА Балонь возглавил в ноябре 2019 года. Во время своего заседание 25 июня Кабмин согласовал его отставку. О причинах принятия такого решения тогда не сообщалось.