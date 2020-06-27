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Ракурс
Венедиктова показала отчет о «посадках» за 100 дней работы генпрокурором

Венедиктова о 100 днях работы генпрокурором — Посадки есть, но все еще впереди

27 июн 2020, 12:35
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Ирина Венедиктова сегодня поделилась первыми результатами своей работы на посту главы Офиса генпрокурора.

Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, «посадок». И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — все еще впереди, — отметила Венедиктова, сообщает пресс-служба ОГ.

Генпрокурор рассказала, что на протяжении 100 дней она занималась «организацией деятельности органов и координацией работы правоохранительной системы в сфере противодействия преступности».

Весной, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек были признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. В том числе 28 коррупционеров, — уточнила Венедиктова.

Кроме этого, генпрокурор похвасталась успехами прокуроров, которые в Верховном суде отстояли решение о лишении свободы для Зайцевой и Дронова.

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве об организации нападения на Екатерину Гандзюк. На прошлой неделе под стражу взят подозреваемый — председатель Херсонского облсовета, — напоминает прокурор.

Также за 100 дней пребывания Венедиктовой в прокуратуре сообщено о подозрении двум народным депутатам.


Недавно в Офисе генерального прокурора было создано Управление по защите инвестиций, которое станет предохранителем неправомерного давления на бизнес, — рассказала Венедиктова о коммуникации правоохранительных органов с представителями бизнеса.

Источник: Ракурс


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