Венедіктова оприлюднила звіт про “посадки” за 100 днів роботи генпрокурором

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Ірина Венедіктова сьогодні поділилася першими результатами своєї роботи на посаді очільниці Офісу генпрокурора.

Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, «посадок». І вони є! Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону — все ще попереду, — зазначила Венедіктова, інформує прес-служба ОГ.

Генпрокурор розповіла, що 100 днів на займаній посаді вона займалася «організацією діяльності органів прокуратури та координацією роботи правоохоронної системи у сфері протидії злочинності».

За весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 корупціонерів, — уточнила Венедіктова.

Окрім цього, генпрокурор похвалилася успіхами прокурорів, які у Верховному суді відстояли рішення про позбавлення волі для Зайцевої та Дронова.

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Минулого тижня під варту взято підозрюваного — голову Херсонської облради, — нагадує прокурор.

Також за цей період повідомлено про підозру двом народним депутатам.