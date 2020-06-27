Венедіктова оприлюднила звіт про “посадки” за 100 днів роботи генпрокурором

Венедіктова про 100 днів роботи генпрокурором — Посадки є, але все ще попередуhttps://racurs.ua/ua/n140356-venediktova-pro-100-dniv-roboty-genprokurorom-posadky-ie-ale-vse-sche-poperedu.htmlРакурс
Ірина Венедіктова сьогодні поділилася першими результатами своєї роботи на посаді очільниці Офісу генпрокурора.
Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, «посадок». І вони є! Так, за ґратами не топ-корупціонери і не політики першого ешелону — все ще попереду, — зазначила Венедіктова, інформує прес-служба ОГ.
Генпрокурор розповіла, що 100 днів на займаній посаді вона займалася «організацією діяльності органів прокуратури та координацією роботи правоохоронної системи у сфері протидії злочинності».
За весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 корупціонерів, — уточнила Венедіктова.
Окрім цього, генпрокурор похвалилася успіхами прокурорів, які у Верховному суді відстояли рішення про позбавлення волі для Зайцевої та Дронова.
Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Минулого тижня під варту взято підозрюваного — голову Херсонської облради, — нагадує прокурор.
Також за цей період повідомлено про підозру двом народним депутатам.
Нещодавно в Офісі генерального прокурора було створене Управління захисту інвестицій, яке стане запобіжником неправомірного тиску на бізнес, — розповіла Венедіктова про комунікацію правоохоронних органів з представника бізнесу.