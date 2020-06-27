Запобіжний захід і розмір застави призначили екс-главі Кіровоградської ОДА Балоню

https://racurs.ua/ua/n140357-stala-vidoma-dolya-zatrymanogo-naperedodni-eks-glavy-kirovogradskoyi-oda-balonya.html

Ракурс

Андрій Балонь, колишній очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації, перебуває у СІЗО. Суд також призначив для екс-чиновника 10 млн грн застави. Про це у Фейсбук повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Балоня взяли під варту терміном на два місяці з можливістю внесення застави. Окрім того, його спільник також опинився за ґратами, але із заставою у 5 млн грн. Раніше НАБУ повідомило Балоню про підозру в отриманні хабаря.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та детективів НАБУ та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Строк дії запобіжних заходів — 60 діб, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 червня Балоня та ще одного чиновника Кіровоградської ОДА затримали НАБУ та СБУ після отримання хабаря. Хабар на суму 1,8 млн грн вимагався від начальника Держспоживслужби за збереження його на посаді. Чиновник Держспоживслужби повідомив про вимагання хабара правоохоронцям. В помешканні у Балоня відбулися обшуки, правоохоронці знайшли великі суми грошей, зокрема, гроші, які співробітники НАБУ позначили як хабар.

26 червня президент Володимир Зеленський звільнив його з посади. «Вкрав — сідай», — сказав тоді президент.

Кіровоградську ОДА Балонь очолив у листопаді 2019 року. Під час свого засідання 25 червня Кабмін погодив відставку Балоня з посади голови ОДА. Про причини ухвалення такого рішення тоді не повідомлялося.