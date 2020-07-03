10 млн за голову ОДА — чи знайшов екс-губернатор Кіровоградщини гроші на заставу

https://racurs.ua/ua/n140623-10-mln-za-golovu-oda-chy-vyyshov-eks-gubernator-kirovogradschyny-pid-zastavu.html

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Андрій Балонь незабаром вийде із СІЗО — за підозрюваного у справі про хабар екс-очільника Кіровоградської ОДА внесли заставу у розмірі понад 10 млн грн.

Заставу було внесено в повному обсязі. Зауважимо, що інший фігурант справи, Сергій Шевченко, який керував патронатною службою Кіровоградської ОДА, також вийде під заставу у розмірі 5 млн грн. Про це LIGA.net повідомила прес-секретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів влади в області надати їм хабар у сумі 1,8 млн грн в обмін на обіцянку не заважати його діяльності. За умовами «пропозиції», кошти повинні були передаватися траншами.

Перший транш у 100 тис. грн чиновники отримали в червні 2020 року, а під час другого, який обійшовся у 250 тис. грн, їх зловили на «гарячому».

На наступний день президент Володимир Зеленський прийняв рішення про відставку Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА. В той же день, екс-голові ОДА і його спільнику вручили підозру.

Вже 27 червня суд відправив підозрюваних під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави.