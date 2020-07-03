Стрілянину влаштував чоловік у Києві. Фото: depositphotos

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У Києві чоловік влаштував стрілянину. Зловмисник декілька разів вистрілив у свого знайомого, коли між ними виник конфлікт.

Інцидент стався на вулиці Оноре де Бальзака у мікрорайоні Троєщина. 33-річного потерпілого з численними вогнепальними пораненнями доставили до лікарні. Він три дні перебував у комі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Після того, як потерпілий отямився, він розповів, що між ним та стрілком, якого він «наглядно» знав, виник конфлікт. Після цього підозрюваний дістав пістолет та відкрив вогонь, здійснивши близько восьми пострілів.

Правопорушника поліцейські затримали за місцем його мешкання. У приміщенні виявили пістолет із патронами. Зброю слідчі вилучили та направили на експертизу. Нападником виявився киянин 1976 року народження.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, раніше різанина сталася в одній з квартир в багатоквартирному будинку на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва.