Через борги за комуналку можуть не випустити за кордон, фото: «Днепр Час»

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Борги за комунальні послуги можуть робити українців невиїзними.

Законопроект № 3613, нещодавно зареєстрований у парламенті, передбачає, що боржникам з оплати житлово-комунальних послуг можуть не дозволяти виїжджати за кордон. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Також боржникам можуть заборонити керувати транспортними засобами та користуватися зброєю. Відповідні обмеження, якщо цей законопроект набуде чинності, запроваджуватимуться за рішенням суду.

Загалом цей законопроект покликаний вирішити проблему із заборгованістю населення за житлово-комунальні послуги, котра утвориться станом на 1 жовтня цього року.

Так, законопроект пропонує запровадити для божників обов’язкову реструктуризацію заборгованості (якщо вона перевищує суму, визначену урядом за кожним видом житлово-комунальних послуг, станом на 1 жовтня 2020 року) терміном до п’яти років за умови, що загальна сума платежів не перевищуватиме 25% доходів для субсидіантів і 20% - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

На осіб, які уклали договір про реструктуризацію, поширюватиметься чинний порядок нарахування субсидій на оплату ЖКП для оплати поточних платежів.

У разі не укладання договору реструктуризації та несплати поточних платежів, заборгованість, що утворилася станом на 1 жовтня 2020 року, стягуватиметься за рішенням суду.

Нагадаємо, для мешканки Києва продаж квартири кілька років тому обернувся арештом майна за надані за цей час комунальні послуги.