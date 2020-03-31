Продаж квартири для киянки через шість років обернувся арештом майна за комунальні борги / Фото: livejournal.com

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Продаж квартири у Києві у 2013 році для мешканки багатоповерхівки, розташованої по вул. Бажана, 12, Марини Клюсової через шість років обернувся судовим позовом за невідомі їй житлово-комунальні борги та арештом майна. Покупцем квартири у 2013 році була адвокат, власник ТОВ «Юридичний світ» Ксенія Даценко, а при укладенні договору купівлі-продажу сторони домовилися, що попередня власниця житла впродовж року лишатиметься зареєстрованою за адресою проданої квартири.

Ця домовленість виявилася великою помилкою, яка згодом завдала жінці чимало матеріальних витрат. Через деякий проміжок часу після продажу помешкання жінка дізналася, що на її майно у вигляді двох авто накладено арешт у рамках примусового виконання заочного рішення Дарницького райсуду Києва від 12 березня 2019 року по цивільній справі № 753/9133/18 (провадження № 2/753/3563/19, головуючий — суддя Коренюк А. М.), — пише журналіст Іван Григорів для «КиевVласть».

Позов ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» про стягнення з Клюсової заборгованості за комунальні послуги з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних і судового збору на загальну суму понад 17 тис. грн було повністю задоволено. Також у рішенні вказано, що колишня власниця квартири належним чином повідомлена судом про час та місце розгляду справи, що підтверджується зворотнім повідомленням рекомендованого листа.

Окрім цього, ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» нарахувало жінці суму боргу за дев’ять років одразу — з 1 липня 2009 року по 1 квітня 2018 року. Між тим, відповідно до норм чинного законодавства, до вимог про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги застосовується загальна позовна давність тривалістю у три роки. Жінка стверджує, що жодних боргів перед ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» не мала, що вказано у п. п. 4, 6 договору купівлі-продажу, де сторонами визнано відсутність заборгованості по комунальних та інших платежах.

Видання припускає, що адвокат Андрій Коломієц, чоловік нової власниці житла, який у помешканні незареєстрований, намовив очільника ТОВ «Юридичний світ» Ксенію Даценко скористатися домовленістю між нею та Клюсовою щодо відтермінування на один рік зняття з реєстрації, аби згодом перекласти виплату своїх комунальних боргів на чужі плечі.

ЗМІ зазначає, що за однією з версій Даценко вдалася до підробки підпису Клюсової. Сама ж екс-власниця квартири звернулася зі скаргою на рішення Дарницького райсуду столиці у Київський апеляційний суд.

Окрім цього, відомо, що згідно з висновками Великої палати Верховного суду у постанові від 4 липня 2018 року у справі № 904/7183/17, споживачі зобов’язані оплатити житлово-комунальні послуги, якщо вони фактично користувалися ними. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного суду України від 20 квітня 2016 року у справі № 6−2951цс15. Отже, оплачувати комунальні платежі має той, хто фактично користується послугами.

Водночас, як вбачається з поданого ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» позову, саме воно претендує на «борг» розміром понад 17 тис. грн. Згідно з інформацією від Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Бажана, 12» (код ЄДРПОУ 40514385), створеному у цьому будинку 27 травня 2016 року, об'єднання взяло на самообслуговування будинок та прибудинкову територію з 1 квітня 2017 року. І відтоді мешканці платять за комунальні платежі ОСББ. 31 березня 2017 року ОСББ отримало для подальшого контролю лічильники будинку, а ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» припинило надавати свої послуги, але, як видно з позову, вирішило й далі нараховувати суми за ненадані послуги.