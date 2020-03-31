Продажа квартиры для киевлянки спустя шесть лет обернулась арестом имущества из-за коммунальных долгов

https://racurs.ua/n136060-prodaja-kvartiry-dlya-kievlyanki-spustya-shest-let-obernulas-arestom-imuschestva-iz-za-kommunalnyh.html

Ракурс

Продажа квартиры в Киеве в 2013 году для жительницы многоэтажки, расположенной по ул. Бажана, 12, Марины Клюсовой спустя шесть лет обернулась судебным иском из-за неизвестных ей жилищно-коммунальных долгов, а также последующим арестом имущества. Покупателем квартиры в 2013 году был адвокат, владелец ООО «Юридический мир» Ксения Даценко, а при заключении договора купли-продажи стороны договорились, что предыдущая владелица жилья в течение года будет оставаться зарегистрированной по адресу проданной квартиры.

Эта договоренность оказалась большой ошибкой, которая впоследствии повлекла за собой немало материальных расходов. Спустя некоторый промежуток времени после продажи квартиры женщина узнала, что на ее имущество в виде двух авто наложен арест в рамках принудительного исполнения заочного решения Дарницкого райсуда Киева от 12 марта 2019 года по гражданскому делу № 753/9133/18 (производство № 2/753 / 3563/19, председательствующий — судья Коренюк А. М.), — пишет журналист Иван Григорив для «КиевVласть».

Иск ООО «Ковальская-Жилсервис» о взыскании с Клюсовой задолженности за коммунальные услуги с учетом индекса инфляции и трех процентов годовых и судебного сбора на общую сумму свыше 17 тыс. грн был полностью удовлетворен. Также в решении указано, что бывшая хозяйка квартиры должным образом была уведомлена судом о времени и месте рассмотрения дела, что подтверждается обратным уведомлением заказного письма.

Кроме этого, ООО «Ковальская-Жилсервис» насчитало женщине сумму долгов за девять лет сразу — с 1 июля 2009 года по 1 апреля 2018 года. Между тем, согласно нормам действующего законодательства, с требованиями о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги применяется общая исковая давность продолжительностью в три года. Женщина утверждает, что никаких долгов перед ООО «Ковальская-Жилсервис» не имела, что было указано в п. п. 4, 6 договора купли-продажи, где стороны признали отсутствие задолженности по коммунальным и другим платежам.

Издание предполагает, что адвокат Андрей Коломиец, муж новой владелицы жилья, который в квартире не зарегистрирован, уговорил руководителя ООО «Юридический мир» Ксению Даценко воспользоваться договоренностью с Клюсовой об отсрочке на один год снятия с регистрации, чтобы потом перевести выплату своих коммунальных долгов на чужие плечи.

СМИ отмечает, что согласно одной из версий, Даценко прибегла к подделке подписи Клюсовой. Сама же экс-владелица квартиры обратилась с жалобой на решение Дарницкого райсуда столицы в Киевский апелляционный суд.

Кроме этого, известно, что согласно выводам Большой палаты Верховного суда в постановлении от 4 июля 2018 года по делу № 904/7183/17, потребители обязаны оплатить жилищно-коммунальные услуги, если они фактически ими пользовались. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного суда Украины от 20 апреля 2016 года по делу № 6−2951цс15. Итак, оплачивать коммунальные платежи должен тот, кто фактически пользуется услугами.

В то же время, как следует из представленного ООО «Ковальская-Жилсервис» иска, именно оно претендует на «долг» в размере свыше 17 тыс. грн. Согласно информации от Объединение совладельцев многоквартирного дома «Бажана, 12» (код ЕГРПОУ 40514385), созданном в этом доме 27 мая 2016 года, объединение приняло на самообслуживание дом и придомовую территорию с 1 апреля 2017 года. И с тех пор жильцы платят за коммунальные платежи ОСМД. 31 марта 2017 года ОСМД получило для последующего контроля счетчики дома, а ООО «Ковальская-Жилсервис» прекратило предоставлять свои услуги, но спустя год не прекратило начислять суммы за услуги, которые уже не предоставляло.