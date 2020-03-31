1 апреля в Украине ожидаются заморозки. Фото: Alissa Nabiullina

https://racurs.ua/n136057-pogoda-v-ukraine-na-1-aprelya-sinoptiki-obeschaut-vesennie-zamorozki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине на 1 апреля будет довольно морозной как для второго месяца весны. Ночью столбики термометров опустятся до -6°, зато днем будет 7−9 тепла и без осадков.

В Киеве 1 апреля столбики термометров покажут 5−7° выше нуля, будет облачно, но без осадков. Сухо будет и ночью, но синоптики обещают морозы до -5°. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В центральных областях страны сохранится похожая ситуация. В Полтавской, Киевской и Черкасской областях днем воздух прогреется до +5−7°, ночью — морозы до -6°. Такая же погода ожидается и на севере. Будет облачно, без осадков.

В Одесской области и Крыму ночью будет 0°, днем — 5−9° тепла. В Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем будет 6−9° выше нуля, ночью — до 5° мороза. Без осадков.

Похожая ситуация сохранится на западе и востоке страны. В Закарпатской области температура воздуха прогреется до 10° тепла.

Несмотря на второй месяц весны, в Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин. Также синоптики предупреждают, что из-за заморозков могут погибнуть цветы и плодовые культуры.

Напомним, 31 марта в Киеве выпал снег. Киевляне на карантине удивленно наблюдали за погодной аномалией, которая показалась резким контрастом по сравнению с теплой погодой, которая установилась в минувшие выходные.